За личными успехами - общие достижения всей страны! Почти три десятка белорусов получили почетное звание "Человек года Минской области".

Областное торжественное мероприятие в эти минуты принимает Молодечно. Церемония присвоения почетного звания на этот раз совпала со 100-летием БССР. Медики, спасатели и учителя, промышленники, директора предприятий и агрокомбинатов, механизаторы и специалисты коммунальной сферы, спортсмены и представители духовенства. Награды сегодня получат 28 жителей Минской области. А количество номинаций увеличилось с трех до шести.