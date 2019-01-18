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Почти три десятка белорусов получили почетное звание "Человек года Минской области"

За личными успехами - общие достижения всей страны! Почти три десятка белорусов получили почетное звание "Человек года Минской области".

Областное торжественное мероприятие в эти минуты принимает Молодечно. Церемония присвоения почетного звания на этот раз совпала со 100-летием БССР. Медики, спасатели и учителя, промышленники, директора предприятий и агрокомбинатов, механизаторы и специалисты коммунальной сферы, спортсмены и представители духовенства. Награды сегодня получат 28 жителей Минской области. А количество номинаций увеличилось с трех до шести.

И сегодня же почетные медали получили бывшие руководители центрального региона, ветераны войны и труда. Все они внесли большой вклад в развитие Минской области.

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