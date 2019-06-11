Почти тропическая жара пришла в столицу минимум до конца недели

В прогнозах до плюс 32. А вместе с повышением температуры растет и риск получить солнечный или тепловой удар. Тем более что на столичных пляжах много посетителей даже в будние дни. Своими советами, как чувствовать себя комфортно под ярким солнцем, минчане поделились и с нашей съемочной группой.

Рассказывает Александра Кавелич. На столбике термометра до плюс 30. В такую погоду столичные пляжи быстро превращаются в оживленные курорты. И сегодня возле Цнянского водохранилища настоящий ажиотаж. Минчане тестируют новые топчаны - в этом году они появились на всех набережных, а заодно делятся своими вариантами, как спасаться от жары. Освежающие рецепты предлагают и столичные кафе: ананасовый сорбет или кофейное мороженое.







Летнее меню постоянно расширяют. Между тем, как найти свое место под солнцем и при этом не получить ожоги, напоминают медики. Ведь в столице уже зафиксированы первые случаи тепловых ударов. Специалисты советуют не находиться на улице в самые жаркие часы - с полудня до шестнадцати, а также ограничить физическую нагрузку.

Чувствовать себя комфортно под ярким солнцем помогают простые правила

Следует всегда брать с собой питьевую воду - в жару организму надо больше жидкости, а также выбирать одежду из натуральных тканей, лучше светлого оттенка. Водного режима сейчас строго придерживаются и обитатели минского зоопарка.





