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Почти тропическая жара пришла в столицу минимум до конца недели
В прогнозах до плюс 32. А вместе с повышением температуры растет и риск получить солнечный или тепловой удар. Тем более что на столичных пляжах много посетителей даже в будние дни. Своими советами, как чувствовать себя комфортно под ярким солнцем, минчане поделились и с нашей съемочной группой.
Рассказывает Александра Кавелич. На столбике термометра до плюс 30. В такую погоду столичные пляжи быстро превращаются в оживленные курорты. И сегодня возле Цнянского водохранилища настоящий ажиотаж. Минчане тестируют новые топчаны - в этом году они появились на всех набережных, а заодно делятся своими вариантами, как спасаться от жары. Освежающие рецепты предлагают и столичные кафе: ананасовый сорбет или кофейное мороженое.
Летнее меню постоянно расширяют. Между тем, как найти свое место под солнцем и при этом не получить ожоги, напоминают медики. Ведь в столице уже зафиксированы первые случаи тепловых ударов. Специалисты советуют не находиться на улице в самые жаркие часы - с полудня до шестнадцати, а также ограничить физическую нагрузку.
Чувствовать себя комфортно под ярким солнцем помогают простые правила
Следует всегда брать с собой питьевую воду - в жару организму надо больше жидкости, а также выбирать одежду из натуральных тканей, лучше светлого оттенка. Водного режима сейчас строго придерживаются и обитатели минского зоопарка.
В рационе животных больше свежих овощей и даже мороженое. А в расписании дня медведицы Нюры освежающие ванны. Кстати, жара сохранится в столицы минимум до конца недели. Завтра в прогнозах синоптиков до 32 тепла.
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