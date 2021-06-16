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Почти у 40 % белорусов выработан популяционный иммунитет к коронавирусу
Это данные исследования белорусского Минздрава совместно с Роспотребнадзором. Самый большой показатель у Гродненского и Брестского регионов, наименьший - в Минской области. Всего в выборке участвовали около 13 тысяч человек по всей стране. По данным ВОЗ, пороговым значением считается цифра в 60 % - это тот барьер, который способен остановить дальнейшее распространение заболевания.
Продолжается и вакцинация населения. Полный курс прошла 401 тысяча белорусов.
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