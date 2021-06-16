Почти у 40 % белорусов выработан популяционный иммунитет к коронавирусу

Это данные исследования белорусского Минздрава совместно с Роспотребнадзором. Самый большой показатель у Гродненского и Брестского регионов, наименьший - в Минской области. Всего в выборке участвовали около 13 тысяч человек по всей стране. По данным ВОЗ, пороговым значением считается цифра в 60 % - это тот барьер, который способен остановить дальнейшее распространение заболевания.