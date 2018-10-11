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Почти во всем жилищном фонде страны подключили отопление

Остались некоторые дома Брестского и Гомельского регионов. Отметим, в столичном жилфонде батареи потеплели рекордно рано за последние 20 лет. Между тем вся эта неделя будет теплой, без дождей. Местами до плюс 19. Однако ночи будут холодными, в некоторых районах возможны и заморозки.

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