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Почтовую марку "Год тигра" выпустило Министерство связи и информатизации Беларуси
Водяной тигр начал путешествие на конвертах по стране и миру. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в оборот новую почтовую марку с главным символом года. Тигр четвертый в серии "Восточный календарь". Полосатую кошку украсили золотистой фольгой. Необычный декор и на конверте: алые цвета и китайские мотивы.
Номинал марки позволяет отправить почтовую продукцию по всему миру. Полосатый хищник обязательно доставит письмо адресату.
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