Почтовую марку с изображением подорлика выпустило в оборот Министерство связи

Новую почтовую марку с изображением подорлика сегодня выпустило в оборот Министерство связи. Птица года - 2019 - одна из самых редких хищных в Европе, находится под угрозой исчезновения. В Беларуси большой подорлик встречается в основном на территории Полесья. Количество популяции - примерно сто двадцать пар.

