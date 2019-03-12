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Почтовую марку с изображением подорлика выпустило в оборот Министерство связи

Новую почтовую марку с изображением подорлика сегодня выпустило в оборот Министерство связи. Птица года - 2019 - одна из самых редких хищных в Европе, находится под угрозой исчезновения. В Беларуси большой подорлик встречается в основном на территории Полесья. Количество популяции - примерно сто двадцать пар.


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Впервые серию марок с птицами выпустили в 2002 году. Новый экземпляр стал двадцатым в коллекции.

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