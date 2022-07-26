Почтовые марки с профессиями выпустит Минсвязи

Министерство связи и информатизации 28 июля выпустит в обращение почтовую марку "Продавец" на тему "Профессии" из серии "Детская филателия".

Также БелТА со ссылкой на Минсвязи пишет, что к данному выпуску подготовлена карточка для картмаксимума.

Стоит отметить, марка печаталась в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина. Тираж составляет 96 тыс. экземпляров.

Художник марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Виктор Чайчук. Дизайн Евгении Бедоник.

К слову, в день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска проведут специальное гашение на конверте "Первый день".