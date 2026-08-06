Под контролем работа ЖКХ: КГК проводит горячую линию для населения

6 августа Комитет государственного контроля проведет горячую линию по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий.

Обратиться можно с жалобами на состояние инженерных систем, затянувшийся ремонт, некачественное содержание дворов, детских и спортивных площадок, а также на несвоевременное выполнение заявок коммунальными службами.

Горячая линия работает с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по короткому номеру 191.

Специалисты примут информацию о нарушениях при подготовке жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему сезону.





