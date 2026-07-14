Под Могилевом военные водолазы отработали погружения в Днепре

Препятствия в водной стихии форсировали полсотни военных водолазов под Могилевом. Погружались в Днепр и днем, и ночью. На глубине проводили разведку, распиливали деревянные сваи и металлические прутья, а также искали и поднимали со дна различные предметы. Все это в экипировке весом 80 кг.

Для погружения, помимо физической, нужна основательная психологическая подготовка. Каждый водолаз опустился под воду 3 раза в день.

Условия тренировки максимально приближены к реальным: ограниченная видимость, холодная вода и выполнение задач на время. Участники оттачивают взаимодействие в команде, работу со снаряжением и действия при нештатных ситуациях.

Александр Царьков, старший офицер Штаба управления инженерных войск Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Водолазы прибыли из всех воинских частей - механизированных бригад, десантных бригад и части инженерных войск для отработки задач инженерного обеспечения, таких как водолазное дело. Военнослужащие проводят работы по ведению инженерной разведки водоемов, подъему и поиску различных грузов на глубине, выполняют задачи по распиловке металлических, деревянных конструкций, остроповке их и подъему на поверхность".

Отработанные навыки необходимы специалистам для разминирования акваторий и проведения поисково-спасательных работ. Во время сборов каждый военнослужащий проходит испытания на присвоение или подтверждение классной квалификации.