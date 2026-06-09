КГК отчитался, как экономит миллионы и защищает кошельки белорусов

Число контрольных проверок в Беларуси уменьшилось почти вдвое, отметил 9 июня председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов на совместном заседании обеих палат парламента. Одна из ключевых задач ведомства - проверка выполнения поручений Президента.

В центре внимания экономика и социальная сфера. Законодательные инициативы, зарплаты в конвертах, ситуация на потребительском рынке и необоснованные расходы. В первую очередь работа на упреждение и профилактику нарушений. Реализованные в строительной сфере предложения Комитета госконтроля уже приносят ощутимую пользу гражданам.

Контроль за выполнением поручений Президента

Дискуссии в Овальном зале в таком формате всегда предельно конкретны. Это возможность подробно рассказать о сделанном и о том, что еще в планах. В прошлый раз Комитет госконтроля выступал перед парламентариями чуть более года назад. За это время вступил в силу указ Президента о повышении эффективности контрольной и надзорной деятельности. Этот документ разработан при непосредственном участии ведомства, сегодня уже можно подвести некоторые итоги.

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Количество проверок по стране сократилось почти вдвое за пятилетний период. При этом абсолютное большинство нарушений устраняется оперативно, ведь в этом заинтересованы сами субъекты хозяйствования. В целом же госконтроль совершенствует методы работы, делая акцент на упреждение нарушений. Только в этом году предложено около 150 законодательных инициатив, что важно - с акцентом на защиту интересов граждан.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Особое внимание хотел бы уделить таким важным направлениям нашей работы, как регулирование выплаты вознаграждения физическим лицам. Меры, выработанной по инициативе комитета, позволяющей в досудебном порядке взыскивать задолженность по оплате работы по гражданско-правовым договорам по аналогии с взысканием заработной платы. Комплексное регулирование благотворительной деятельности. Главой государства поддержаны предложения комитета, направленные на установление четких и прозрачных правил игры в этой социально значимой области".

Особый статус у поручений Президента, т. е., как выполняются поставленные задачи для устойчивого развития страны. Контроль тотальный и превентивный: анализ начинается еще на стадии реализации, чтобы не допустить огрехов. За каждым пунктом - персональная ответственность руководителя.

За год КГК проверил почти 2,8 тыс. торговых объектов

На контроле неизменно потребительский рынок. В прошлом году специалисты посетили почти 3 тыс. торговых объектов. Ассортимент, качество и цена. К тем, кто пренебрегал законом и пытался нажиться на гражданах, самые жесткие санкции. В 2025-м 79 объектов приостановили свою работу. И эта работа продолжается. На старте 2026-го в этом списке уже более 40.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Традиционно пристальное внимание уделено ЖКХ. Прошлый год показал, что при подготовке организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период остаются системные проблемы. Половина жилых домов должным образом не обследуется. Как результат, паспорта готовности получают дома, которые фактически не были обследованы и в которых не устранены недостатки. Не менее остро стоит проблема износа сетей, являющаяся основной из главных причин аварийных ситуаций. По предложению комитета правительством реализуются изменения подходов к проверке домов. Заинтересованными госорганами начата работа по анализу технического состояния тепловых сетей и разработке мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения всей страны".

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Сельское хозяйство под постоянным и пристальным вниманием. Падеж скота, мелиорация, ход посевной - все эти вопросы не сходят с повестки, как и строительство молочно-товарных комплексов. Напомню, указом главы государства в ближайшие 3 года в нашей стране должны возвести более 70 таких объектов со всей необходимой инфраструктурой.

Депутаты сегодня поинтересовались, как идет работа.

Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Какие упреждающие контрольные мероприятия будет проводить ваше ведомство для того, чтобы не допустить срыва реализации 143-го указа Президента?"

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Все эти молочно-товарные комплексы на нашем контроле. Тут завязаны должны быть как минимум трое: само сельхозпредприятие, которое кровно в этом заинтересовано. Чем быстрее оно введет, тем дешевле будет, притом намного дешевле. Открывали в Гродно областную больницу. Президент сократил срок вдвое. Только за счет сокращения сроков экономия около 40 млн руб. То же самое и на фермах. Второе, местные органы власти все это видят. Надо вовремя на это реагировать. И третье, это контролирующие надзорные органы".

КГК выявил переплаты госорганизаций при аренде техники

Каленым железом КГК выжигает и необоснованное посредничество. Громкий пример - аренда техники. Филиалы Минскоблдорстроя 2,5 года платили частной компании миллионы рублей за аренду самосвалов. Госконтроль подсчитал, что за эти деньги можно было купить 20 собственных машин.

Аналогичная ситуация была выявлена и с наймом сотрудников. Теперь такие схемы под запретом. А вообще, как известно, бюджет требует рациональности, ведь в прямом смысле каждая копейка на счету. Поэтому активная борьба с теневой экономикой продолжается.

КГК за 2025 год раскрыл 195 преступлений

"По итогам 2025 года по этому направлению зафиксировано 158 преступлений коррупционной направленности, а также 71 случай неправомерного посредничества. На системной основе выявляли разнообразные схемы уклонения от уплаты налогов, выплаты заработной платы в конвертах, легализации преступных доходов. За 2025 год органами финансовых расследований было вскрыто 195 преступлений по фактам уклонения от уплаты налогов", - отметил Василий Герасимов.