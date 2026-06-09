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КГК отчитался, как экономит миллионы и защищает кошельки белорусов
Число контрольных проверок в Беларуси уменьшилось почти вдвое, отметил 9 июня председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов на совместном заседании обеих палат парламента. Одна из ключевых задач ведомства - проверка выполнения поручений Президента.
В центре внимания экономика и социальная сфера. Законодательные инициативы, зарплаты в конвертах, ситуация на потребительском рынке и необоснованные расходы. В первую очередь работа на упреждение и профилактику нарушений. Реализованные в строительной сфере предложения Комитета госконтроля уже приносят ощутимую пользу гражданам.
Контроль за выполнением поручений Президента
Дискуссии в Овальном зале в таком формате всегда предельно конкретны. Это возможность подробно рассказать о сделанном и о том, что еще в планах. В прошлый раз Комитет госконтроля выступал перед парламентариями чуть более года назад. За это время вступил в силу указ Президента о повышении эффективности контрольной и надзорной деятельности. Этот документ разработан при непосредственном участии ведомства, сегодня уже можно подвести некоторые итоги.
Количество проверок по стране сократилось почти вдвое за пятилетний период. При этом абсолютное большинство нарушений устраняется оперативно, ведь в этом заинтересованы сами субъекты хозяйствования. В целом же госконтроль совершенствует методы работы, делая акцент на упреждение нарушений. Только в этом году предложено около 150 законодательных инициатив, что важно - с акцентом на защиту интересов граждан.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
"Особое внимание хотел бы уделить таким важным направлениям нашей работы, как регулирование выплаты вознаграждения физическим лицам. Меры, выработанной по инициативе комитета, позволяющей в досудебном порядке взыскивать задолженность по оплате работы по гражданско-правовым договорам по аналогии с взысканием заработной платы. Комплексное регулирование благотворительной деятельности. Главой государства поддержаны предложения комитета, направленные на установление четких и прозрачных правил игры в этой социально значимой области".
Особый статус у поручений Президента, т. е., как выполняются поставленные задачи для устойчивого развития страны. Контроль тотальный и превентивный: анализ начинается еще на стадии реализации, чтобы не допустить огрехов. За каждым пунктом - персональная ответственность руководителя.
За год КГК проверил почти 2,8 тыс. торговых объектов
На контроле неизменно потребительский рынок. В прошлом году специалисты посетили почти 3 тыс. торговых объектов. Ассортимент, качество и цена. К тем, кто пренебрегал законом и пытался нажиться на гражданах, самые жесткие санкции. В 2025-м 79 объектов приостановили свою работу. И эта работа продолжается. На старте 2026-го в этом списке уже более 40.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
"Традиционно пристальное внимание уделено ЖКХ. Прошлый год показал, что при подготовке организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период остаются системные проблемы. Половина жилых домов должным образом не обследуется. Как результат, паспорта готовности получают дома, которые фактически не были обследованы и в которых не устранены недостатки. Не менее остро стоит проблема износа сетей, являющаяся основной из главных причин аварийных ситуаций. По предложению комитета правительством реализуются изменения подходов к проверке домов. Заинтересованными госорганами начата работа по анализу технического состояния тепловых сетей и разработке мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения всей страны".
Сельское хозяйство под постоянным и пристальным вниманием. Падеж скота, мелиорация, ход посевной - все эти вопросы не сходят с повестки, как и строительство молочно-товарных комплексов. Напомню, указом главы государства в ближайшие 3 года в нашей стране должны возвести более 70 таких объектов со всей необходимой инфраструктурой.
Депутаты сегодня поинтересовались, как идет работа.
Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Какие упреждающие контрольные мероприятия будет проводить ваше ведомство для того, чтобы не допустить срыва реализации 143-го указа Президента?"
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
"Все эти молочно-товарные комплексы на нашем контроле. Тут завязаны должны быть как минимум трое: само сельхозпредприятие, которое кровно в этом заинтересовано. Чем быстрее оно введет, тем дешевле будет, притом намного дешевле. Открывали в Гродно областную больницу. Президент сократил срок вдвое. Только за счет сокращения сроков экономия около 40 млн руб. То же самое и на фермах. Второе, местные органы власти все это видят. Надо вовремя на это реагировать. И третье, это контролирующие надзорные органы".
КГК выявил переплаты госорганизаций при аренде техники
Каленым железом КГК выжигает и необоснованное посредничество. Громкий пример - аренда техники. Филиалы Минскоблдорстроя 2,5 года платили частной компании миллионы рублей за аренду самосвалов. Госконтроль подсчитал, что за эти деньги можно было купить 20 собственных машин.
Аналогичная ситуация была выявлена и с наймом сотрудников. Теперь такие схемы под запретом. А вообще, как известно, бюджет требует рациональности, ведь в прямом смысле каждая копейка на счету. Поэтому активная борьба с теневой экономикой продолжается.
КГК за 2025 год раскрыл 195 преступлений
"По итогам 2025 года по этому направлению зафиксировано 158 преступлений коррупционной направленности, а также 71 случай неправомерного посредничества. На системной основе выявляли разнообразные схемы уклонения от уплаты налогов, выплаты заработной платы в конвертах, легализации преступных доходов. За 2025 год органами финансовых расследований было вскрыто 195 преступлений по фактам уклонения от уплаты налогов", - отметил Василий Герасимов.
В 2025-м пресечена сотня попыток финансирования экстремизма, в том числе и через крипту. Выявлено 120 преступлений, связанных с зарплатой в конвертах. А это значит, что 11 тыс. человек вернули себе право на социальные гарантии. К слову, в помощь контролю и прямая связь с населением. Работает и горячая линия, и чат-бот в Telegram КГК. Именно народный контроль нередко помогает увидеть реальную картину на местах, ведь обращения не остаются без внимания.