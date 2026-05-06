Под прицелом жары - лесная охрана работает в режиме нон-стоп

Беларусь на пороге непростых погодных испытаний. 7 мая страну накроет настоящий метеомикс: аномальная духота до плюс 30, шквалы, град, в отдельных районах высокий риск образования торнадо. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Особенно высокие температуры ожидаются на юге страны - в Брестской и Гомельской областях. При такой погоде под прицелом лесной фонд. Государственная лесная охрана переведена на усиленный режим работы.

Вертолет Ми-8, порядка 20 единиц техники, более 80 человек и 45 тонн воды - именно столько понадобилось ресурсов для тушения пожара в Гродненской области. Стихия охватила 30 гектаров леса. Причина - сухая и ветреная погода. И такие условия - хорошая подпитка для огненного возгорания.

Только с начала года произошло 325 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила более 400 гектаров. В пожароопасный сезон государственная лесная охрана переведена на усиленный режим работы.

Сегодня в каждом лесхозе страны выстроена четкая система мониторинга и пожаротушения. К примеру, под защитой Столбцовского лесхоза находится свыше 80 тыс. гектаров лесного фонда. Контролировать такие масштабы помогает автоматика. Система раннего обнаружения фиксирует шлейф дыма еще на стадии зарождения огня. Все данные в режиме реального времени поступают на пульт дежурного.

Виталий Россол, начальник отдела Столбцовского лесхоза:

"Операторы просматривают сработки, которые выскакивают во время слежения. Проверяются сработки на дым, на пыль. При обнаружении возгорания либо задымления информация сразу же передается в лесничество, в котором примерно предполагается возгорание. И лесопожарная команда либо бригада выезжает в полном оснащении на тушение и ликвидацию пожара".

Помимо систем мониторинга при каждом лесхозе действует полноценная пожарно-химическая станция. Это специализированное подразделение, оснащенное по последнему слову техники для эффективного тушения лесных пожаров. На складах хранится весь необходимый арсенал противопожарного инвентаря.

С начала 2026 года в Минской области зарегистрирован 71 пожар и загорание. Общая площадь ущерба лесного фонда центрального региона - более 20 гектаров.

Андрей Будько, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

"Для локализации и ликвидации лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях Минской области функционируют 45 пожарно-химических станций и 146 пунктов противопожарного инвентаря, оснащенных необходимым оборудованием и инвентарем, позволяющим локализовать и ликвидировать пожар на любой площади".

Огонь не ждет, поэтому и меры строгие. Сейчас в 9 районах Минской области действует полный запрет на посещение лесов, еще в 12 введены ограничения. Это означает полный запрет на разведение костров и въезд автотранспорта в лесные массивы. Подробную информацию об актуальной ситуации можно найти на интерактивной карте на сайтах местных лесхозов. При несоблюдении запрета и ограничений на посещение лесов предусмотрена административная ответственность.

"Для выявления нарушений лесного природоохранного законодательства в лесном фонде активно применяются камеры фотофиксации. В Минской области их используется свыше 500 штук. Они помогают выявить нарушения, а также являются определенной доказательной базой при рассмотрении и ведении административных процессов", - рассказал Андрей Будько.