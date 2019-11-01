Под Бобруйском перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной

Воинское захоронение рядом с деревней Роксолянка под Бобруйском сегодня приняло еще двух героев Великой Отечественной. Торжественное перезахоронение останков бойцов Красной армии прошло при участии местных жителей, активистов "Белой Руси" и поискового отряда "Обелиск 92/1" из Бобруйска. Это они во время экспедиции совместно с военными и коллегами из Арзамаса установили места гибели красноармейцев. Один из них был обнаружен под броней танка. Имена и фамилии героев установить не удалось.



Ежегодно воинские захоронения района (их почти сотня) пополняются новыми именами и безымёнными героями.



