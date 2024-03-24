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"Под бомбами НАТО. 25 лет спустя" - как Североатлантический альянс коршуном рвал Югославию на части
В Сербии до сих пор абсолютно каждый говорил спасибо нашему Президенту за ту поддержку в 1999-м, просили пожать ему руку. Белорусскую дружескую помощь сербы не забыли. Сейчас готовится большой материал к эфиру. Расскажем о том, как НАТО коршуном рвало Югославию на части, как силы ПВО сбили неуязвимый американский F-117, "Невидимку", и как живет сегодня эта гордая непокорная и красивая земля. "Под бомбами НАТО. 25 лет спустя". Смотрите в понедельник в вечернем эфире.
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