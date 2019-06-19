Воспитание патриотизма, чувства долга и ответственности необходимо прививать с малых лет. Так, в 72-м объединенном учебном центре под Борисовом начал работу спортивно-патриотический лагерь. 36 школьников почти на две недели смогут погрузиться в армейскую жизнь: познакомятся с укладом и на своем опыте изучат некоторые специальности. Подростков ждет четкий распорядок дня. Спортивно-патриотический лагерь "Защитник Отечества" для своих воспитанников предусматривает круглосуточное пребывание.



Большинство воспитанников патриотического лагеря не впервые выбирают отдых с армейским профилем. Некоторые школьники уже выразили желание остаться в "Защитнике Отечества" на вторую смену.