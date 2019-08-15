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Под Брестом прошла торжественная церемония закрытия Армейских игр
Сто медалей и кубков вручили сегодня на полигоне под Брестом. Там прошла торжественная церемония закрытия Армейских игр. В международных соревнованиях участвовали представители 21 страны. Всего - более четырехсот военных. Одним из самых зрелищных конкурсов стала "Полярная звезда". Шесть этапов - от огневой подготовки до марш-бросков, налетов и засад. По сценарию, бойцы должны были освободить заложников террористов в условиях, приближенных к боевым. Свои навыки продемонстрировали и снайперы. Первое место - у белорусской команды. Для военных это не только спортивный интерес, но и получение ценных навыков.
В церемонии награждения участвовали военное руководство, а также представители дипломатических миссий. Команды - призеры и победители - получили ценные подарки. Также на полигоне устроили военно-патриотический концерт.
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