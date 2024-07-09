Под Добрушем наркоконтроль изъял 5 кг опасного психотропа

Бойцы наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН надели наручники на 26-летнего жителя Бреста, которого подозревают в сбыте наркотиков. Его взяли с поличным. Как заявили в МВД, задержание прошло под Добрушем, когда фигурант в своей машине вез спрятанный психотроп. 5 кг синтетики, известной как 4-СМС, правоохранители нашли под обшивкой в дверях авто.