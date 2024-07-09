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Под Добрушем наркоконтроль изъял 5 кг опасного психотропа
Бойцы наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН надели наручники на 26-летнего жителя Бреста, которого подозревают в сбыте наркотиков. Его взяли с поличным. Как заявили в МВД, задержание прошло под Добрушем, когда фигурант в своей машине вез спрятанный психотроп. 5 кг синтетики, известной как 4-СМС, правоохранители нашли под обшивкой в дверях авто.
Установлено, что фигурант, работая оптовым курьером организованной группы по продаже наркотиков, ввозил в Беларусь крупные партии товара для дальнейшей реализации. Преступная деятельность молодого человека продлилась меньше месяца.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по наркостатье.
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