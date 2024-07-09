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Под Добрушем наркоконтроль изъял 5 кг опасного психотропа

Бойцы наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН надели наручники на 26-летнего жителя Бреста, которого подозревают в сбыте наркотиков. Его взяли с поличным. Как заявили в МВД, задержание прошло под Добрушем, когда фигурант в своей машине вез спрятанный психотроп. 5 кг синтетики, известной как 4-СМС, правоохранители нашли под обшивкой в дверях авто.

Установлено, что фигурант, работая оптовым курьером организованной группы по продаже наркотиков, ввозил в Беларусь крупные партии товара для дальнейшей реализации. Преступная деятельность молодого человека продлилась меньше месяца.
Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по наркостатье.

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