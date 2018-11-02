Под Екатеринбургом началась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство"

Маневры собрали воинские контингенты из Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России и Беларуси. Нашу страну представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил спецопераций. Планируется, что общая численность участников составит около тысячи трехсот человек. Будет задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных воздушных судов, в том числе беспилотников. В учениях также планируется участие представителей Международного комитета Красного Креста.