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Под Екатеринбургом началась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство"
Маневры собрали воинские контингенты из Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России и Беларуси. Нашу страну представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил спецопераций. Планируется, что общая численность участников составит около тысячи трехсот человек. Будет задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных воздушных судов, в том числе беспилотников. В учениях также планируется участие представителей Международного комитета Красного Креста.
В ходе маневров "Нерушимое братство - 2018" будут отработаны практические навыки в подготовке операции по поддержанию мира и управлении частями миротворческих сил ОДКБ.
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