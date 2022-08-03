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Под галстук джинсы не наденешь - министр образования о принципах делового стиля в школах
Новость о том, что в 11-й школе Слуцка вводят обязательные элементы одежды - галстуки для мальчиков и косынки для девочек - вызвала большой резонанс в интернете. Как решился этот вопрос и относится ли косынка, галстук, бабочка к элементам школьной формы, пояснил министр образования Беларуси Андрей Иванец.
"Во-первых, эмблема должна быть у каждой школы и рассматривать ее как отдельный элемент школьной формы не стоит. Вполне очевидно, что под галстук уже джинсы носить не будешь. В этой связи такие учреждения образования, конечно, фактически внедряют, начиная с галстука, этот самый деловой стиль", - рассказал министр.
Что касается девочек, то важно понимать, что это школьный галстук, а не косынка, которую надевают на голову.
Полное интервью с министром образования Андреем Иванцом смотрите здесь.
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