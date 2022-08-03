Под галстук джинсы не наденешь - министр образования о принципах делового стиля в школах

Новость о том, что в 11-й школе Слуцка вводят обязательные элементы одежды - галстуки для мальчиков и косынки для девочек - вызвала большой резонанс в интернете. Как решился этот вопрос и относится ли косынка, галстук, бабочка к элементам школьной формы, пояснил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

"Во-первых, эмблема должна быть у каждой школы и рассматривать ее как отдельный элемент школьной формы не стоит. Вполне очевидно, что под галстук уже джинсы носить не будешь. В этой связи такие учреждения образования, конечно, фактически внедряют, начиная с галстука, этот самый деловой стиль", - рассказал министр.

Что касается девочек, то важно понимать, что это школьный галстук, а не косынка, которую надевают на голову.