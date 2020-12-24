Под Гродно проходит сбор 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

Маскировка, корректировка огня, использование приборов наблюдения. На Гожском полигоне под Гродно проходит сбор с гранатометчиками, снайперами и пулеметчиками 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Участие в маневрах принимают в том числе новобранцы осеннего призыва. После принятия присяги их распределили по специальностям. Теперь командиры приступили к обучению бойцов тонкостям работы с оружием, которое будет закреплено за каждым из солдат.

