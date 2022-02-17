Под контролем ГАИ - безопасность пешеходов

Пешеходы нередко становятся участниками ДТП. Чтобы их предупредить, Госавтоинспекция Минской области ежедневно проводит профилактические рейды. Дорожно-патрульные службы контролируют аварийно опасные участки улиц и оживленные перекрестки. Проверяют соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь мониторят ситуацию на пешеходных переходах. В темное время суток особое внимание сотрудники ГАИ обращают на наличие фликеров.

Чтобы избежать несчастных случаев, каждого из участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными. При пересечении проезжей части не следует разговаривать по телефону или быть в наушниках, маленьких детей надо брать за руку. Водителям же рекомендуют заранее снижать скорость перед пешеходным переходом, вовремя оценить условия видимости.