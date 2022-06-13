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Под Минском обнаружена яма-могила, в которой может быть захоронено 8 тысяч жертв нацистов
В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прокуроры установили еще одно массовое захоронение жертв нацистов.
Речь о второй яме-могиле в районе 9-го километра Московского шоссе (урочище Уручье). На данный момент здесь обнаружены останки около сотни человек, но, по словам специалистов, речь может идти о восьми тысячах тел. В основном это мирное население, но есть среди жертв и солдаты Красной армии. Всего в урочище Уручье может быть не менее семи мест массового захоронения погибших. Сейчас на месте обнаружения могилы работают военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Здесь же прокурорами проводятся процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела о геноциде.
За весь период расследования, к сожалению, следует констатировать, что увеличилась цифра населенных пунктов, уничтоженных и восстановленных либо восстановленных частично. На начало расследования эта цифра 9200, на сегодняшний день это уже более 9,5 тысяч населенных пунктов. Также в ходе предварительного расследования устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения граждан, мирного населения, военнопленных, стариков, детей, женщин. В том числе и то место, где мы находимся сегодня.
Делегаты международной парламентской конференции посетили урочище Уручье
Делегаты международной парламентской конференции посетили места массового уничтожения и захоронения граждан в период Великой Отечественной войны. В составе делегации прокурорские работники Российской Федерации и Республики Армения, сотрудники Следственного комитета России, представители дипломатического корпуса и научного сообщества. Стоит ли говорить, что все делегаты были поражены увиденным.
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