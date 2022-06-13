ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Под Минском обнаружена яма-могила, в которой может быть захоронено 8 тысяч жертв нацистов

В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прокуроры установили еще одно массовое захоронение жертв нацистов.

Речь о второй яме-могиле в районе 9-го километра Московского шоссе (урочище Уручье). На данный момент здесь обнаружены останки около сотни человек, но, по словам специалистов, речь может идти о восьми тысячах тел. В основном это мирное население, но есть среди жертв и солдаты Красной армии. Всего в урочище Уручье может быть не менее семи мест массового захоронения погибших. Сейчас на месте обнаружения могилы работают военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Здесь же прокурорами проводятся процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела о геноциде.

За весь период расследования, к сожалению, следует констатировать, что увеличилась цифра населенных пунктов, уничтоженных и восстановленных либо восстановленных частично. На начало расследования эта цифра 9200, на сегодняшний день это уже более 9,5 тысяч населенных пунктов. Также в ходе предварительного расследования устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения граждан, мирного населения, военнопленных, стариков, детей, женщин. В том числе и то место, где мы находимся сегодня.
Сергей Шикунец, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси

Делегаты международной парламентской конференции посетили урочище Уручье

Делегаты международной парламентской конференции посетили места массового уничтожения и захоронения граждан в период Великой Отечественной войны. В составе делегации прокурорские работники Российской Федерации и Республики Армения, сотрудники Следственного комитета России, представители дипломатического корпуса и научного сообщества. Стоит ли говорить, что все делегаты были поражены увиденным.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все