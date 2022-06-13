Под Минском обнаружена яма-могила, в которой может быть захоронено 8 тысяч жертв нацистов

За весь период расследования, к сожалению, следует констатировать, что увеличилась цифра населенных пунктов, уничтоженных и восстановленных либо восстановленных частично. На начало расследования эта цифра 9200, на сегодняшний день это уже более 9,5 тысяч населенных пунктов. Также в ходе предварительного расследования устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения граждан, мирного населения, военнопленных, стариков, детей, женщин. В том числе и то место, где мы находимся сегодня.

Сергей Шикунец, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси