Под Минском официально стартовал выпуск белорусско-китайских кроссоверов

Первые авто сошли с конвейера - символично и торжественно открыли сборку больших семейных кроссоверов на площадке под Минском. Производство с перспективой. Начали развитие проекта с двух моделей авто, а уже на следующем этапе будут прорабатываться машины на электротяге. Что важно, авто специально доработали под потребности белорусских потребителей и не только. Кроссоверы отечественной сборки поставят на российский рынок, в проработке также страны Евразийского союза. Объемы производства позволяют продавать за рубеж - в планах следующего года выйти на производство 30 тысяч машин.