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Под Минском официально стартовал выпуск белорусско-китайских кроссоверов
Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в машиностроении. Выпуск еще одного автомобильного бренда из Поднебесной налажен в нашей стране.
Первые авто сошли с конвейера - символично и торжественно открыли сборку больших семейных кроссоверов на площадке под Минском. Производство с перспективой. Начали развитие проекта с двух моделей авто, а уже на следующем этапе будут прорабатываться машины на электротяге. Что важно, авто специально доработали под потребности белорусских потребителей и не только. Кроссоверы отечественной сборки поставят на российский рынок, в проработке также страны Евразийского союза. Объемы производства позволяют продавать за рубеж - в планах следующего года выйти на производство 30 тысяч машин.
Решение локализовать производство своих автомобилей в Беларуси - это важный шаг в нашем стремлении наращивать производственные мощности. Это проект реализовывался около года. Сроки короткие. А учитывая масштабы этого производства, это довольно сложно. Обе стороны приложили огромные усилия для разработки бизнес-модели, поэтому сегодня мы видим такие впечатляющие результаты.
Первую партию автомобилей совместно собирали белорусские и китайские квалифицированные эксперты. В дальнейшем линейку обещают пополнить. Но этот вопрос для развития производства не единственный, партнеры также обсуждают и углубление локализации.
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