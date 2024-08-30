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Под Минском открылся первый в Беларуси арендный дом для педагогов. Новоселы поделились эмоциями

В новый учебный год с ключами от квартиры. Сегодня в деревне Лесковка, что под Минском, прошло торжественное открытие первого дома для педагогов. Строительство арендного жилья для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, - инициатива Минского облисполкома. Ее поддержал Президент.

Подробности у Юлии Алферовой (видео).

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