Под Минском открылся первый в Беларуси арендный дом для педагогов. Новоселы поделились эмоциями

В новый учебный год с ключами от квартиры. Сегодня в деревне Лесковка, что под Минском, прошло торжественное открытие первого дома для педагогов. Строительство арендного жилья для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, - инициатива Минского облисполкома. Ее поддержал Президент.