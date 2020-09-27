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Под Минском открыт один из самых больших в Европе автоспортивных комплексов

Как стабилизирующий и созидательный этап оценивают прошедшую инаугурацию президента и представители крупного бизнеса Беларуси.Накануне под Минском был открыт один из самых больших в Европе автоспортивных комплексов, и это отличный пример государственно-частного партнерства в нашей стране.

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