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Под Минском появился новый лес: больше 6,5 тыс. саженцев сосны и ели посадили белорусские спасатели
Новый лес появился и под Минском. Это результат сплоченной работы белорусских спасателей. Во время республиканского субботника трудовой десант во главе с министром по чрезвычайным ситуациям посадили недалеко от деревни Околица больше 6 с половиной тысяч саженцев сосны и ели.
Традиционно республиканский субботник - все коллективы МЧС активно подключились к этой, я считаю, важной работе по благоустройству собственной страны. Вот представьте: везде, в каждом уголке нашей Родины проводятся мероприятия: кто-то лес садит, кто-то порядок наводит, кто-то участвует в стройках важных социальных объектов, других объектов, важных для страны. И самая главная, наверное, цель - это делать краше любимую Родину. Не воевать, не сражаться на боях сражения, а делать добрые дела.
К наведению порядка и благоустройству участков работники МЧС подключились во всех регионах страны. Работы велись также в местах историко-культурного значения, памятников архитектуры, захоронений воинов и партизан времен войны.
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