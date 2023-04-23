Под Минском появился новый лес: больше 6,5 тыс. саженцев сосны и ели посадили белорусские спасатели

Традиционно республиканский субботник - все коллективы МЧС активно подключились к этой, я считаю, важной работе по благоустройству собственной страны. Вот представьте: везде, в каждом уголке нашей Родины проводятся мероприятия: кто-то лес садит, кто-то порядок наводит, кто-то участвует в стройках важных социальных объектов, других объектов, важных для страны. И самая главная, наверное, цель - это делать краше любимую Родину. Не воевать, не сражаться на боях сражения, а делать добрые дела.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси