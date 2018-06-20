Под Минском появился памятник летчикам

На мемориале отметили имена 15-ти выпускников минского аэроклуба, которые за свою работу получили почетное звание Героя Советского Союза и России. Сопровождала торжественную церемонию авиашоу.

Кстати, в скором времени планируют открыть музей, в котором можно будет узнать об истории аэроклуба.