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Под Минском появился памятник летчикам

На мемориале отметили имена 15-ти выпускников минского аэроклуба, которые за свою работу получили почетное звание Героя Советского Союза и России. Сопровождала торжественную церемонию авиашоу.

Кстати, в скором времени планируют открыть музей, в котором можно будет узнать об истории аэроклуба.

А в июле аэродром Липки, где находится летный клуб, примет шестнадцатый чемпионата мира по вертолетному спорту.

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