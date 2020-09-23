3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Под Минском открыли новый Республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ
Новая площадка оснащена треками для мотокросса и картинга, которые не имеют аналогов в Европе. Комплекс будет способствовать развитию автоспорта в Беларуси, а также повышению мастерства наших водителей. Сейчас идет подготовка к первому гоночному сезону, в планах проведение республиканских и международных соревнований.
Здесь будут обучаться желающие получить права, а автолюбители смогут повышать свое мастерство. На курсы дополнительной подготовки водителей на базе комплекса уже идет запись.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все