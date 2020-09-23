Под Минском открыли новый Республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ

Новая площадка оснащена треками для мотокросса и картинга, которые не имеют аналогов в Европе. Комплекс будет способствовать развитию автоспорта в Беларуси, а также повышению мастерства наших водителей. Сейчас идет подготовка к первому гоночному сезону, в планах проведение республиканских и международных соревнований.

Здесь будут обучаться желающие получить права, а автолюбители смогут повышать свое мастерство. На курсы дополнительной подготовки водителей на базе комплекса уже идет запись.



