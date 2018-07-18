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Под Минском стартовал особенный молодежный лагерь
В течение недели 18 активных ребят со всей Беларуси участвуют в мастер-классах с международными экспертами. Главными темами станет торговля людьми, проблемы рабства, беженства и гендерного рабства. Сегодня эти проблемы на мировой повестке дня, касаются они и нашей страны. С 2002 года в Беларуси зафиксировано более пяти с половиной тысяч жертв торговли людьми.
Участники лагеря представят свои проекты на тему миграции или противодействия торговле людьми. Их реализуют в следующем году в регионах при поддержке экспертов и агентств ООН.
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