Под Минском стартовал особенный молодежный лагерь

В течение недели 18 активных ребят со всей Беларуси участвуют в мастер-классах с международными экспертами. Главными темами станет торговля людьми, проблемы рабства, беженства и гендерного рабства. Сегодня эти проблемы на мировой повестке дня, касаются они и нашей страны. С 2002 года в Беларуси зафиксировано более пяти с половиной тысяч жертв торговли людьми.