Под Минском строят первый в стране электроквартал

О новых возможностях для белорусской экономики. АЭС дает толчок для развития многих отраслей, прежде всего, транспортной и строительной. В ближайшие пять лет жилфонд пополнится двумя миллионами квадратных метров электродомов.

Специалисты уверяют - ежегодно экономия природного газа достигнет четырех с половиной миллиардов кубометров. О темпах строительства и преимуществах домов с приставкой "электро" расскажет Юлия Рубцова.

Вот эта семиэтажка только на первый взгляд ничем не отличается от домов типовой застройки. Ее «фишка» в начинке. На площади в 50 квадратов - собственная котельная. Именно отсюда электричество по распределительным сетям поступает в квартиры. Автономная система электроснабжения полностью исключает нецелесообразное потребление: датчики подстраиваются под температуру наружного воздуха, тем самым исключая возможность перегрева жилых помещений. Чем не умный дом!? Мощности же котельной не подведут даже в сильный мороз. В случае перебоев система также автоматически сообщит о неполадках в обслуживающую организацию.













У нас установлены два электрокотла мощностью по 300 киловатт каждый, котлы производства Республики Беларусь. Это первый жилой дом, реализованный в Смолевичском районе по средствам, где электроснабжение служит основным источником теплоснабжения. Для нужд отопления будет использоваться 230 киловатт, для нужд водоснабжения - 370. Андрей Бартось, директор управления капитального строительства Смолевичского района





И такой умный электродом в Смолевичах не единственный. Город- спутник стал одним из первых, где решили замахнуться на целый электроквартал. А это более двух десятков домов. На площади в 3 гектара строят 2000 квартир. В этот, например, жильцы заедут уже в августе. Дом на стадии пусконаладки. Учитывая особенности нынешней застройки, в каждой квартире приборы учета. Ноу-хау не просто не пугает, а привлекает горожан, говорят в местном УКСе. Большинство новоселов - многодетные семьи. Еще в часть арендных квартир заселят молодых специалистов. Проект пилотный, однако уже сегодня с уверенностью можно сказать - успешный. Простота в обслуживании, надежность, безопасность и выгода - вот составляющие таких домов. Подобные электрокварталы планируют построить в Дзержинском и Солигорском районах. Именно на Минскую область приходится треть от запланированных на нынешний год объемов.

В нынешнюю пятилетку в Беларуси построят 2 млн кв.м электродомов

Наиболее перспективная альтернатива газу. Именно в таком ключе специалисты сегодня рассматривают использование электроэнергии для нужд отопления и подогрева воды при строительстве жилья. И действительно, такого жилья будут строить больше. До конца года построят почти 135 тысяч квадратных метров. И, только вдумайтесь, это почти в 10 раз больше, чем годом или два ранее.

Такие возможности для страны открывает строительство собственной атомной электростанции. Прогнозы показывают, что уже через пять лет энергопотребление только на нужды электродомов в стране вырастут до 900 млн. киловатт-часов. Для сравнения - сейчас оно на отметке в 150 млн. Сегодня акцент не только на самих объектах строительства, серьезно подтянуть придется и энергоинфраструктуру.

Идет строительство с учетом инфраструктуры, подготовлен план совместно с Минэнерго для того чтобы мы строили жилье, там, где мы можем, мы возводим, проектируем. Там, где подведены к районам сети теплоснабжения, определены источники, нагрузки были даны, то понятно, что сегодня экономически не выгодно перепроектировать и строить дома полностью на электроэнергии Алексей Быков, председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома





Выгода для национальной экономики

Не останется незаметной и в целом выгода для национальной экономики. В условиях развития энергосистемы страны ежегодное потребление природного газа сократится до 4,5 миллиардов кубометров. Что же касается населения - государство подставит плечо. Тарифы будут сопоставимы с ценами на газ. Излишний расход перекроют субсидии.

У нас политика такая, что население платит меньше, чем промышленные предприятия, а в странах Европейского союза дисбаланс идет в другую сторону. К примеру, в Германии население платит ( если переводить в центы США) 33,5 при том, что промышленность платит 13,5. В Польше население платит где то 16,2 цента США, в Австрии 23, в странах СНГ ( Казахстан, Россия, Беларусь) приоритет в сторону населения - население платит меньше, чем промышленность. Сергей Гребень, начальник управления Министерства энергетики Беларуси





С вводом двух энергоблоков БелАЭС выработка электроэнергии составит около 18 млрд квт.ч в год