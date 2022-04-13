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Под Минском задержали с поличным организатора и курьера интернет-наркомаркета
Ликвидирован интернет-наркомаркет, задержаны организатор и оптовый курьер, изъята крупная партия наркотика. Наркоконтроль при силовой поддержке "Алмаз" провел успешную операцию под Минском. Организатора и курьера задержали с поличным. По информации ГУВД, фигуранты снабжали "товаром" Минск и пригород.
Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
В автомобиле по месту жительства и в тайниках-закладках правоохранители обнаружили и изъяли более 2,8 кг особо опасного психотропного вещества мефедрон, свыше 150 г гашиша, 10 г марихуаны и 25 г метадона. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий интернет-магазин был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.В милиции еще раз напоминают об ответственности за связь с наркотиками. С начала года более чем в четыре раза выросло количество наркопреступлений среди молодежи. Чтобы не втянули в наркобизнес детей, МВД призывает родителей и педагогов внимательнее следить за поведением и привычками несовершеннолетних.
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