Под Минском заметили очень красивую и редкую птицу

С зимовки в Беларусь прилетела золотистая щурка. У птицы яркое сине-зеленое оперение с отливом. Обычно она гнездится в карьерах или в песчаных обрывах.



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