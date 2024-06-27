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Под Могилевом легковушка столкнулась с фурой: погибли два человека

Под Могилевом легковушка столкнулась с фурой: погибли два человека

Под Могилевом в ДТП с фурой погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Авария случилась сегодня около 7:20 на 35-м километре автодороги Р93 Могилев - Бобруйск. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАN.

"В результате 72-летний водитель и ехавшая в легковом автомобиле 53-летняя женщина погибли, еще один пассажир доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", - отметили в МВД.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД: выбирайте оптимальную скорость движения, перед началом маневра убедитесь в его безопасности.

Фото: МВД

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