ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Под Могилевом на рассвете 22 июня прозвучал "Звон скорби" по погибшим

"Звон скорби" по погибшим прозвучал сегодня на рассвете под Могилевом. К мемориалу в Буйничах - святому для каждого жителя области месту - пришли сотни горожан и жителей района. Именно здесь в июле 41-го развернулась масштабная операция по обороне города, который на долгих 23 дня стал второй Брестской крепостью.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все