Белорус несколько месяцев собирал железо на родине, чтобы продать его в соседней стране. Под Оршей милиция и ГАИ задержали фуру с крупной партией металла. Водителя - 34-летнего жителя Минской области - остановили по дороге в Россию. Как сообщили в МВД, мужчина собирался вывезти без документов 20 тонн черного металла и еще около 4 тонн цветного. Все это было найдено во время осмотра прицепа.