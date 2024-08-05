ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Под Оршей милиция и ГАИ задержали фуру с крупной партией металла

Белорус несколько месяцев собирал железо на родине, чтобы продать его в соседней стране. Под Оршей милиция и ГАИ задержали фуру с крупной партией металла. Водителя - 34-летнего жителя Минской области - остановили по дороге в Россию. Как сообщили в МВД, мужчина собирался вывезти без документов 20 тонн черного металла и еще около 4 тонн цветного. Все это было найдено во время осмотра прицепа.

Выяснилось, что металлолом мужчина на протяжении нескольких месяцев собирал и скупал в Червенском районе для дальнейшей перепродажи в Россию. Алюминий, медь, латунь и черный металл на сумму свыше 25 тысяч рублей изъяты.
Андрей Харкевич, замначальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома

Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей. В отношении него составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все