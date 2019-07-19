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Под особым вниманием ГАИ велосипедисты

За несколько месяцев в Минске были зарегистрированы 5 дорожно-транспортных происшествий с их участием. Чтобы напомнить любителям двухколесного транспорта о важности соблюдения правил дорожного движения, сотрудники ГАИ Партизанского района правели профилактические беседы с велосипедистами.

Напомним, по проезжей части на велосипеде можно ехать на расстоянии не более метра от ее правого края при отсутствии велосипедной или пешеходной дорожки.

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