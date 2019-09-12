Под Пуховичами прошли комплексные учения для руководства региона

Сначала учеба, а затем практика. Сегодня на полигоне под Пуховичами прошел военный сбор по территориальной обороне. Участие в нем приняли инспектор по Минской области Игорь Евсеев и губернатор Анатолий Исаченко, а также главы районов. Сначала участники обсудили вопросы военной подготовки и политическую обстановку в мире. Затем ознакомились с современным военным арсеналом.



Взаимодействие между Вооруженными силами и органами исполнительной власти будет продолжаться. Участники сбора по территориальной обороне спланировали тренировки и на следующий год.



