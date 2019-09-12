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Под Пуховичами прошли комплексные учения для руководства региона
Сначала учеба, а затем практика. Сегодня на полигоне под Пуховичами прошел военный сбор по территориальной обороне. Участие в нем приняли инспектор по Минской области Игорь Евсеев и губернатор Анатолий Исаченко, а также главы районов. Сначала участники обсудили вопросы военной подготовки и политическую обстановку в мире. Затем ознакомились с современным военным арсеналом.
Взаимодействие между Вооруженными силами и органами исполнительной власти будет продолжаться. Участники сбора по территориальной обороне спланировали тренировки и на следующий год.
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