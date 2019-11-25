Под Речицей столкнулись туристический автобус и МАЗ - есть пострадавшие

6 человек пострадали в столкновении туристического автобуса с грузовиком. ДТП произошло в половине восьмого утра в Речицком районе. По факту аварии ГАИ проводит проверку. На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа. Нам удалось получить первые комментарии.



После оказания медицинской помощи два пассажира автобуса были отпущены домой.



