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Под Речицей столкнулись туристический автобус и МАЗ - есть пострадавшие

6 человек пострадали в столкновении туристического автобуса с грузовиком. ДТП произошло в половине восьмого утра в Речицком районе. По факту аварии ГАИ проводит проверку. На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа. Нам удалось получить первые комментарии.

После оказания медицинской помощи два пассажира автобуса были отпущены домой.

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