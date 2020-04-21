Под сады в Толочинском районе отдано больше 600 га

Кипит работа и в садах. Сейчас самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где размещается Научно-практический центр Национальной академии наук, несколько лет подряд высаживают сорта белорусской селекции. Минувшая мягкая зима позволила саду перезимовать без проблем. Но есть в этом и отрицательный эффект: выжили вредители, которые обычно при минусе погибают и впоследствии не мешают саду цвести и плодоносить.



Ольга Масловская продолжит тему.







Яблоня, груша, вишня, смородина, арония черноплодная. Площадь сада в Толочине - свыше 600 гектаров - и это самые большие плантации в стране. Представьте: длина забора только вокруг кварталов с плодовыми деревьями 18 километров! Сейчас в саду трудятся почти сотня специалистов. Самое время обновить посадки. Саженцы-двухлетки крыжовника уже через пару лет дадут урожай.





Весна - время новых посадок и ухода за садом

Комбайны для уборки ягод у садоводов тоже есть, но в последние годы вырос спрос на свежую товарную ягоду - такую убирают исключительно вручную. Смородину, к примеру, даже с веточками снимают, чтобы не травмировать ягоду и выполнить пожелание потребителя. На будущий урожай садоводы трудятся с ранней весны. Сейчас ведут ремонт посадок - неперспективные растения заменяют новыми саженцами. Весь посадочный материал отечественной селекции из собственного питомника.





На обрезке деревьев заняты только опытные садоводы

Весенние посадки этого года займут больше десяти гектаров. Собираются удваивать грушевые кварталы – уж больно востребованная и рентабельная продукция. Урожайность сада напрямую зависит от ухода. Обязательная для весны процедура - обрезка деревьев. Ее доверяют самым опытным садоводам.У предоставленных самим себе деревьев крона загущается, становится непрочной, а плоды теряют вкус. Регулярная обрезка – залог здоровья сада и хорошего урожая.За день каждый садовод обрамляет кроны сотни деревьев. Удаляют засохшие и старые ветки, а молодые и сильные побеги идут в рост.





Пора цветения - посторонним вход воспрещен