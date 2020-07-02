Беларусь поддерживает имидж комфортной транзитной страны. Для автоперевозок высокое качество дорог - первейшее и безусловное требование. На днях под Слуцком стартовала реконструкция автодороги Р23. Заметное событие для Солигорского района - одного из важнейших экономических центров. По завершении реконструкции осенью следующего года четырехполосная магистраль соединит Солигорск и Слуцк. Цель - связать ключевые предприятия региона со столицей комфортными и безопасными транспортными артериями и сделать их удобными коридорами экспорта.



Подробнее о теме - Алексей Потапов. Минск - Микашевичи. Эта трасса считается одной из лучших в стране. Основательно реконструируют ее еще с 2013 года. Предложения продлить Р23 от Слуцка до Солигорска - одно¬го из экономических центров страны звучали давно. Вот только приступить, по разным причинам, получалось не сразу. Сегодня в 14:00 на 110 километре большой стройке дали торжественный старт.

