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"Под трупами я осталась жива" - из протокола допроса свидетеля о событиях в д. Ола
В конце войны, 14 января 1944 года, была сожжена деревня Ола Паричского района (ныне Светлогорскогорайона). Воспоминания выживших, интервью свидетелей и архивные документы легли в основу документального фильма, созданного Агентством теленовостей к 80-летию трагедии. "Ола. Пепел геноцида".
Очень скупая информация, в основном с советской стороны, говорит ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук Вячеслав Селеменев. "Немецких документов у нас по уничтожению не сохранилось, не имеется".
Один документ с пометкой "совершенно секретно", датируемый мартом 1944 года, хранится в Национальном архиве Беларуси. Докладная записка на имя секретаря Полесского обкома КП(б)Б Левицкого о состоянии населенных пунктов, вторично освобожденных от немецких оккупантов. В нем читаем:
"...деревня Ола, состоящая из 30 дворов, полностью сожжена немецкими оккупантами, как жилые, так и хозяйственные постройки. Из населения эвакуировались 20 человек. Немецкими извергами были зверски замучены 1200 человек. Кроме этого, 500 человек сожжены живьем, а всего в деревне Ола оккупантами уничтожены 1700 человек".
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После войны следственные органы искали людей, которые чудом выжили в огне Олы. Их воспоминания и есть аргумент против искажения исторической правды.
"…карательные отряды сделали налет на деревню Ола, окружили, выгнали всех на улицу, построили в колонну, после стали разбивать на группы, примерно 50-70 человек, закрывать в постройки. После, когда все были заперты, они открыли огонь по постройкам, стали бросать гранаты в окна и поджигать дома. В стороне, где находился я со своей семьей, отказал немецкий пулемет. В это время мы проломали дверь постройки и бросились бежать. Моя семья с родными погибли - 9 душ".
"…14 января в деревне Ола было собрано немцами до 2000 мирных граждан - детей, женщин, стариков. Всех заперли в риги и сараи и начали расстреливать. Я с моей семьей (5 детей и муж) попала в один сарай с другими жителями... Все 30 человек, которые были в хлеву, были расстреляны, в том числе мои родственники, за исключением меня и ребенка Виталия, который был ранен. Я же в момент расстрела присела, на меня упали стоявшие впереди мой муж и дети. Под трупами я осталась жива, потом с моим раненым ребенком убежала. После расстрела деревня была сожжена".
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