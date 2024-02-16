Под усиленным контролем ГАИ будут водители маршруток с 16 по 26 февраля

Госавтоинспекция с 16 по 26 февраля проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как отметили в милицейском ведомстве, цель усиленного контроля - предотвращение ДТП с участием маршруток и снижение тяжести последствий, а также профилактика нарушений, совершаемых водителями такого транспорта. Согласно статистике, с начала текущего года с участием маршрутных микроавтобусов произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.

По всей стране инспекторы проконтролируют соблюдение водителями маршрутных микроавтобусов Правил дорожного движения и перевозки пассажиров в части соблюдения требований обеспечения безопасности. В отношении организаций-перевозчиков, которые эксплуатировали неисправные транспортные средства либо их водители допустили грубые правонарушения, будет проведена дополнительная профилактическая работа.