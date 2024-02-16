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Под усиленным контролем ГАИ будут водители маршруток с 16 по 26 февраля
Госавтоинспекция с 16 по 26 февраля проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Как отметили в милицейском ведомстве, цель усиленного контроля - предотвращение ДТП с участием маршруток и снижение тяжести последствий, а также профилактика нарушений, совершаемых водителями такого транспорта. Согласно статистике, с начала текущего года с участием маршрутных микроавтобусов произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.
По всей стране инспекторы проконтролируют соблюдение водителями маршрутных микроавтобусов Правил дорожного движения и перевозки пассажиров в части соблюдения требований обеспечения безопасности. В отношении организаций-перевозчиков, которые эксплуатировали неисправные транспортные средства либо их водители допустили грубые правонарушения, будет проведена дополнительная профилактическая работа.
Госавтоинспекция напоминает о повышенной ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров, а также о необходимости строгого соблюдения всеми участниками дорожного движения установленных правил.
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