Под видом метисов в Беларусь из Польши ввезли животных редких пород

Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконноговвоза на территорию ЕАЭС 13 собак и котов редких пород. Среди которых сиба-ину, чихуахуа, вест-хайленд-уайт-терьер, американский стаффордширский терьер, ориентальная кошка, кот экзот и другие.

Так, на трассе М1 был остановлен Fiat Ducato, в которомнезаконно перевозил животных 35-летний гражданин Беларуси.

"В результате таможенного контроля брестские таможенники установили, что в грузовом отсеке автомобиля находится 8 собак и 5 котов редкой породы, которые имеют выставочные титулы, а также тесты на генетические заболевания. Это дает право использовать животных в племенном разведении", - рассказали в Брестской таможне.



При проведении дополнительных мероприятий таможенники выяснили, что животные перемещены из Польши через таможенную границу ЕЭАС по ветеринарным паспортам метисов различных пород. Вместе с тем, у водителя на момент проведения таможенных операций имелись оригинальные европейские ветеринарные паспорта, родословные и регалии на фактически перемещаемых животных.

Брестской таможней в отношении лиц, организовавших незаконное перемещение животных через таможенную границу ЕАЭС, начат административный процесс по ч.2 ст. 15.1 КоАП(перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля с приданием одним товарам вида других товаров). Водителю грозит штраф в размере до 30 БВ с возможной конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию.