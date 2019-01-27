Под Витебском началось строительство мусоросортировочного завода

Его мощность рассчитана на сортировку и частичную переработку ста тысяч тонн отходов в год. Площадка находится рядом с действующим полигоном, куда свозят отходы из всего областного центра. Здесь построят производственный корпус, площадки для хранения, административное здание.

Сдать новый объект планируют в следующем году. На современном предприятии создадут более ста рабочих мест.