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Под Витебском началось строительство мусоросортировочного завода

Его мощность рассчитана на сортировку и частичную переработку ста тысяч тонн отходов в год. Площадка находится рядом с действующим полигоном, куда свозят отходы из всего областного центра. Здесь построят производственный корпус, площадки для хранения, административное здание.
Сдать новый объект планируют в следующем году. На современном предприятии создадут более ста рабочих мест.

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