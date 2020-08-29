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Под Воронежем проходят экстремальные заезды конкурса Армейских игр "Мастера автобронетанковой техники"
Участвуют команды из Беларуси, Китая, России и Узбекистана. Несколько дней экипажи соревновались в скорости и умении управлять как легковыми, так и грузовыми автомобилями в экстремальных условиях. Это и глубокие бассейны, и крутые косогоры, и скоростные маршруты - и все на скорости более 120 километров в час.
Мастерство белорусской команды оценилаДарья Белоусова-Петровская. Выражение "Танки грязи не боятся" здесь применимо к 8-тонным КамАЗам. По условиям конкурса все участники выступают на российской технике. Поэтому чтобы привыкнуть и к машине, и к маршруту, у белорусов было буквально несколько дней. В команде 12 человек, из них 9 водителей, каждому из которых надо показать высший пилотаж управления автомобилем. Трасса непростая. Здесь и высокие косогоры, и глубокие рвы, и скоростные маршруты. Участникам даже пришлось на время почувствовать себя героем романа "Человек-амфибия" - в прямом смысле проплыть искусственный бассейн глубиной около 2 метров.
Один из этапов конкурса "Эстафета" - трасса с разными типами почвы
Экипаж должен преодолеть чернозем, глину и мел. И естественно суметь не увязнуть или не вылететь с маршрута. Коктейль из адреналина и профессионализма дал прекрасный результат - во всех индивидуальных гонках белорусы были в тройке лидеров, уступив лишь командам из России и Китая.
В "Танковом биатлоне" сейчас проходят индивидуальные гонки
В Армейских играх белорусы участвуют в 22 из 30 конкурсов. Один из самых красочных и эмоциональных - "Танковый биатлон". Сейчас проходят индивидуальные гонки экипажей. Соревнуются команды из 16 стран мира. По итогам трех заездов будут определены 12 команд, которые выйдут в полуфинал. Напомним, в прошлом году белорусские танкисты завоевали серебро.
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