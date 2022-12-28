Под защитой государства: белорусское гражданство получили 220 человек

В канун Нового года подарком для 220 человек стало получение белорусского гражданства. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 декабря. В документе оказались представители 18 стран, в том числе Украины. Белорусские паспорта получат 155 украинцев.

Для многих Беларусь стала вторым домом - надежным и мирным. Другого будущего для себя и своих детей семьи, бежавшие от войны, и не желают, поэтому с огромной радостью приняли новость о получении белорусского гражданства.

Подробности рассказала Ольга Масловская.

155 переселенцев из Украины в ближайшие дни получат белорусские паспорта

"Хочется быть гражданином этой страны, потому что здесь спокойствие, стабильность и надежность", - поделилась Ирина Иванкова, жительница аг. Вымно.

Новый год - время чудес. В дружной семье Иванковых в этом убеждены. Уходящий 2022 год преподнес самый долгожданный подарок - мама Ирина получила белорусское гражданство. В Беларусь переехали восемь лет назад из Одесской области: не смогли понять и принять события в Украине.

Живут Иванковы в агрогородке Вымно под Витебском. Старший сын уже создал свою семью. Младшие дочери ходят в школу. Каждый нашел занятие по душе. Ирина работает в центре социального обслуживания населения, а еще является волонтером Красного Креста.

Человек открытый, дружелюбный, всегда позитивный, ответственный к работе. Мы очень рады, что такой человек стал гражданином Республики Беларусь. Она очень этого ждала, а мы очень переживали. Светлана Кузнецова, заведующий отделением социальной реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов (аг.Вымно) ТЦСОН Витебского района

После "Большого разговора с Президентом" белорусские паспорта получили 7317 иностранцев и лиц без гражданства

Очередной указ о приеме в белорусское гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства подписан Президентом Александром Лукашенко 23 декабря. В документе имена 220 человек.

А вообще за время выполнения поручения главы государства, данного в ходе "Большого разговора с Президентом" в августе прошлого года, белорусские паспорта получили 7317 иностранцев. Почти 5,5 тыс. из них - украинцы.

Ирина Сорокина в 2014 году бежала из Луганской области с двумя детьми, младшему из которых тогда было девять. С собой захватили только несколько сумок необходимых вещей. Ехали в никуда. Родных и знакомых в Беларуси не было, но не пропали. В Лепельском районе помогли с работой, жильем. Старшая дочь вышла замуж, уже есть внук. А 11-классник Максим - гордость семьи и школы - думает над выбором профессии.

Собираюсь поступать, если получится, в Академию МВД. Быть гражданином Республики Беларусь для меня - это отдать долг этой стране, искренне любить людей, которые тебя окружают. Максим Сорокин, житель д. Велевщина

Новость о принятии Максима и его мамы в белорусское гражданство в этой семье очень ждали. И хотя в Украине остались родственники, свое будущее связывают с Беларусью.

Не история войны, а история любви привела в Беларусь Раису Бугаеву. В Гомель из Луганской области переехала к своему избраннику. Произошло это незадолго до того, как родина начала погружаться в хаос. События 2014 года стали шоком. Потому уроженка Украины ценит место, в котором оказалась волею судьбы.