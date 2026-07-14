Подача документов в Военную академию: расскажем о порядке приема, специальностях и нововведениях

С 12 июля стартовал прием документов в вузы страны на общих основаниях. Особый интерес у абитуриентов из года в год вызывают вузы военного профиля. Для тех, кто мечтает связать жизнь с военным делом, ключевая точка притяжения здесь - Военная академия Беларуси.

В 2025 году в альма-матер военного образования страны на первый курс было зачислено более 750 курсантов. В 2026 году набор увеличен. Что касается специальностей, то выбор у абитуриентов велик - всего 7 факультетов: от более классических направлений до современных IT-технологий.

Артем Неверко, замначальника Военной академии Беларуси:

"Эта кампания особенная для нас. Учитывая ажиотаж, который был в 2025 году среди поступающих в Военную академию, в 2026-м цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить к нам. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить сейчас. Конкурс по личным делам в 2026 году выше, чем в 2025-м".

Интерес к военным профессиям растет не только среди парней. Девушки могут поступить на специальности, которые связаны с психологией, связью, системами управления, ракетными войсками и артиллерией, а также разведкой. Этот факультет требует самой высокой физической подготовки.

Однако в Год белорусской женщины при поступлении в Военную академию есть нововведения. После долгого перерыва вновь открыт набор девушек на летные специальности. Всего 2 кандидатуры - пилот вертолета и пилот самолета. Только в 2025 году в академии обучалось 208 представительниц прекрасного пола на абсолютно разных специальностях и факультетах.

"Связать свою жизнь с военным делом я хотела еще с самого детства. Подаю документы на факультет связи и автоматизированных систем управления. Конкурс большой. На мой факультет берут 10 девочек. Уже со мной на сегодняшний день конкурс составил 19 человек", - поделилась абитуриент Военной академии Беларуси Дарья Малявская.

Цифры подтверждают реальный интерес выпускников военно-патриотических клубов. 96 % ребят, закончивших подобные клубы, поступают в силовые вузы. Среди абитуриентов и те ребята, для которых кадетское училище или суворовское стали стартовой площадкой, а Военная академия - новым уровнем выбранной профессии. Здесь готовят офицеров для силовых ведомств. Особой популярностью у абитуриентов пользуются такие специальности, как десантник, разведчик, танкист, артиллерист, специалист противовоздушной обороны.

Иван Брюханов, начальник медиацентра Военной академии Беларуси:

"Набор осуществляется на все специальности. Большой конкурс у нас выходит на таких инженерных специальностях, как факультет противовоздушной обороны, факультет связи и автоматизированных систем управления".

Приемная кампания в Военной академии - это не только цифры в списках и проходные баллы, но и сотни личных историй, в которых детская мечта о форме превращается в осознанный выбор профессии. Документы от абитуриентов принимают чуть дольше, чем в гражданские вузы - с 12 по 19 июля.

Меньше чем через месяц часть ребят начнет новый этап своей жизни в статусе курсанта.