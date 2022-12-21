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Подарить чудо и приятные подарки - автопробег проедет по центральному региону
Региональный благотворительный проект стартовал в Минской области. За четыре дня автопробег посетит райцентры центрального региона, он уже побывал в Смолевичах, Крупках, Жодино и Борисове. Делегация благотворителей, что привозит радость в детские социальные приюты, дома семейного типа и приемные семьи, - это представители крупных организаций и предприятий области, местных районных властей, профсоюзов, общественных и молодежных объединений. Взрослые самых разных профессий объединились, чтобы подарить чудо, хорошее настроение и вручить приятные подарки.
Принимали новогодние поздравления от участников акции и три сестрички - приемные дети семьи Леоновых из Борисова. Девочки получили лакомства, канцелярские принадлежности и игрушки от Деда Мороза и Снегурочки.
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