Подарить чудо и приятные подарки - автопробег проедет по центральному региону

Региональный благотворительный проект стартовал в Минской области. За четыре дня автопробег посетит райцентры центрального региона, он уже побывал в Смолевичах, Крупках, Жодино и Борисове. Делегация благотворителей, что привозит радость в детские социальные приюты, дома семейного типа и приемные семьи, - это представители крупных организаций и предприятий области, местных районных властей, профсоюзов, общественных и молодежных объединений. Взрослые самых разных профессий объединились, чтобы подарить чудо, хорошее настроение и вручить приятные подарки.