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Подарить новогоднее настроение каждому ребенку - главная цель благотворительной акции "Наши дети"

В этом социально-педагогическом центре 17 воспитанников - дети, которые остались без попечения родителей. Некоторых из них ждет настоящее новогоднее чудо - в январе они обретут семью.

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