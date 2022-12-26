Подарить счастливые и яркие мгновения - десантники поздравили ребят из витебского детского дома

Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады поздравили с наступающим Новым годом ребят из детского дома Витебска, передает БелТА.

Декабрь для 77 мальчиков и девочек из этого детского дома насыщен праздниками. В ожидании Нового года и Рождества ребята принимают внимательных гостей практически ежедневно. Вечер понедельника не стал исключением - сюда заглянули десантники. Для воспитанников детдома они подготовили театрализованное представление.

Малышей пригласили в сказку Снегурочка, Дед Мороз и Леший, который отвечал и за музыкальное оформление праздника. Вместе они танцевали, водили хороводы под исполненную им на саксофоне "В лесу родилась елочка", а позже принялись рассказывать стишки, чтобы получить сладкие сюрпризы от главного чародея. Дед Мороз раскрыл ребятам секрет своей силы и долголетия, который, по словам седовласого старца, таится в волшебной каше. На улице мальчиков и девочек ожидала полевая кухня. Даже те, кто ранее совсем не хотел есть, с ложками выстроились за солдатской кашей. Другие ребята в ожидании своей очереди засыпали вопросами военнослужащих и говорили о своих достижениях.

Заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады по идеологической работе Вадим Бобилевич отметил, что подобные праздники для подшефного детского дома военнослужащие проводят ежегодно, в том числе в период акции "Наши дети". "Безусловно, мы не можем заменить этим детям родителей либо тепло, которое мамы и папы дают своим сыновьям и дочерям, но можем сделать их жизнь хотя бы на несколько мгновений счастливее и ярче. Мы посещаем наши подшефные учреждения и дарим подарки, в том числе сладкие", - сказал он.

Также заместитель командира добавил, что военнослужащие с пониманием относятся к нуждам детского дома. Учреждению от бригады вручили ковровые изделия и теплые пледы.

Сегодня в витебском детском доме воспитывают 77 мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 16 лет, еще один ребенок присоединится к ним в ближайшие дни. Это дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дошкольного возраста с особенностями психофизического развития. "Самые старшие две девочки учатся в девятом классе. Много малышей - 43 человека дошкольного возраста и 34 - школьного", - пояснила директор детского дома Наталья Культенко.

В этом году, по ее словам, 51 воспитанник учреждения обрел семью, из них 20 детей вернулись к биологическим родителям, остальные стали частью приемных семей, один ребенок был усыновлен. Ежегодно более полусотни ребят находят новую или возвращаются в прежнюю семью. А для тех, кто остается в детском доме, работники учреждения стараются сделать все возможное, чтобы дети чувствовали себя нужными. "В детском доме мы всегда счастливы, когда приезжает много гостей. Для детей очень важно в эти дни ощущение, что они не одни, а рядом есть люди, которым они небезразличны. И, конечно, они ждут подарков и новогоднего чуда", - подчеркнула Наталья Культенко.

Как добавила директор, друзья учреждения всегда делают нужные подарки и интересуются, в чем в конкретный момент здесь нуждаются. "Материально-техническая база детского дома пополняется. А подарки, которые мы получаем к Новому году, практически обеспечивают нас всем на целый год вперед", - добавила она.

Для малышей сегодня важнее эмоции, которые им дарят новогодние волшебные представления и семья, приемная, а лучше - родная. Как подчеркивают в детском доме, основная задача его работников - возвращение мальчиков и девочек к родным людям.