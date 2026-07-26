Подарки и денежные премии во время перерывов: профсоюзы Беларуси благодарят аграриев за хлеб
Автор:Редакция news.by
В Беларуси проходит масштабная акция "Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб". Представители федерации приезжают прямо в трудовые коллективы на поля и зернотоки, чтобы лично выразить признательность передовикам уборочной кампании за их важный труд.
Представители федерации приезжают прямо в трудовые коллективы на поля и зернотоки
Чествование проходит без отрыва от производства. Комбайнерам, водителям и машинистам сушильных комплексов вручают дипломы, ценные подарки и денежные премии во время коротких перерывов в работе.
Кроме поздравлений, профсоюзы строго следят за условиями труда. Специалисты проверяют безопасность на рабочих местах, выдачу спецодежды, наличие питьевой воды и качество горячих обедов для механизаторов.